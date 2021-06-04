Karar yazarı Çalıkuşu: Türkiye, etkili ve yeterli bir soruşturma yapmazsa, bu “isteksizlik” UCM savcısını harekete geçirebilir

Karar gazetesi yazarı ve avukat Figen Çalıkuşu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını hatırlatarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), gerçek kişileri yargılamak üzere uluslararası alanda kurulan tek ceza mahkemesidir… UCM savcısı bir ihbar ya da BM Güvenlik Konseyi başvurusu üzerine ya da resen soruşturmaya başlayabilir. Kamuoyu hiç konuşmuyor ama Türkiye gene etkili ve yeterli bir soruşturma yapmaz ise bu “isteksizlik”, Lahey’deki UCM savcısını gayet etkili bir soruşturma için harekete geçirebilir" dedi.

Çalıkuşu, "Üstelik Lahey UCM’de, Türkiye aleyhine bir dava zaten var… Bu davada “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfusu ve kültürel yapıyı tahrip ettiği” iddia ediliyor. Sedat Peker de “uluslararası hukuk, uluslararası hukuk” yollamaları yaparak galiba Lahey’de açılacak yeni bir dava ihtimalinin etrafında dönüp dolaşmakta…" ifadesini kullandı.

Çalıkuşu, şöyle devam etti: