Karar yazarı Çalıkuşu: Terörist yetiştiren bir ticari şirket duydunuz mu?

Karar yazarı Figen Çalıkuşu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" açıklamasıyla gündeme getirdiği SADAT'ın internet sitesinde yazan faaliyetlerine dikkat çekti.

Çalıkuşu şunları kaydetti:

"SADAT’ın resmi internet sayfasında Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu yazılı. Kuruluş tarihi 28 Şubat 2012…

İnternet sitesinde “eğitimlerimiz” başlığı altında; “Gayrı Nizami Harp Kursu” da bulunmakta.

Bu kurs 16 haftada verilmekte.

Gayri Nizami Harp Kursları sonucunda kursiyerler;

“1.Başta psikolojik harp ve harekât olmak üzere,

2.Sabotaj

3.Baskın

4.Pusu

5.Tahrip

6.Suikast

7.Kurtarma ve kaçırma

8.Tedhiş imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verilir” yazıyor.

“Tedhiş”in sözlük anlamı; “korku salma, yıldırma, terör.”

Terörist yetiştiren bir ticari şirket duydunuz mu?"

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