Karar yazarı Çalıkuşu: Suçsuz insanları hapse atmak için kıyamet gibi savcı bulduğunuz memlekette‘5 ton kokain kime geliyordu’ diye sorabilen tek bir savcı çıkmıyor

Karar gazetesi yazarı ve avukat Figen Çalıkuşu, “Yaşanan her olay, bize daha net ve açık biçimde şu iki gerçeği gösteriyor: Bu ülkede hukuk yok, bu ülkede yargı yok. Suçsuz insanları hapse atmak için iddianame yazılacak dediğinizde kıyamet gibi savcı bulduğunuz memlekette, ‘5 ton kokain kime geliyordu’ diye sorabilen tek bir savcı çıkmıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Çalıkuşu yazısında, “Kimsenin duyamadığı 'subliminal' mesajları duyan süper savcılara sesleniyorum, kimsenin göremediğini gören o gözler, herkesin gördüğünü göremiyor mu? Bir de bu işlerden sorumlu bir Adalet Bakanı var, ülkenin mafya devlet ilişkileri bir bir ortaya dökülürken sesi çıkmıyor. Ya hayata küstü, ya da “hukuku uygularsak bunun sonu ne olur” diye düşünmekten konuşmaya fırsat bulamıyor. Düşünün, bu Adalet Bakanı aynı zamanda Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı. Bir hukuk devletinde sessiz sakin geçiştirilemeyecek, bir iktidarın çöküşüne neden olacak sır perdesi yırtıldı… Kirli gerçek ortaya çıktı." yorumunu yaptı.

Çalıkuşu şu ifadeleri kullandı:

"Susan sadece Adaletin Bakanı değil, Hâkim ve Savcılar Kurulu üyeleri de hep birlikte susuyorlar… Donup kaldılar. Koskoca ülke bu zamanlarda bir savcı arıyor... Namuslu, dürüst ve hukuk yeminine sadık bir savcı... Zekâsız senaryoları iddianame diye yazan değil, gerçek bir savcı. Böyle bir savcımız mutlaka vardır ve çıkacaktır…"

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