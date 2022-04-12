Karar yazarı Çakır'dan Bakan Nebati'ye: Enflasyondaki düşüş 20 Aralık gibi mi olacak; yüzde 80'den yüzde 70'e düşmesini kutlatacak mısınız?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonda düşüş için aralık ayı sonrasına işaret etmesine ilişkin olarak "20 Aralık Olayı gibi mi olacak enflasyonun düşmesi de? Yüzde 80’lere çıkmış enflEnasyon yüzde 70’e düştüğünde bu iktidarınızın başarısı mı olacak? Ülke genelinde davullarla zurnalarla enflasyonun yüzde 70’e düşmesini kutlatacak mısınız?" diye sordu.

Bakan Nebati'nin enflasyondaki düşüş için verdiği pek çok zaman ve öngörünün tutmadığını belirten Çakır şöyle dedi:

"Aralık ayına kadar enflasyon oranı ne olacak peki? Hangi zirveyi görecek? Enflasyon pik yapa yapa mı kavuşacak aralık ayına? Aralık ayına kadar yüzde 80’lere çıkacak olan enflasyon vatandaşı ne hale getirecek?"

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