Karar yazarı Beki: Z kuşağına Asiltürk’ü nasıl anlatacaksınız?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bay Kemal'in SSK’nın başında bulunduğu dönemi Z kuşağı bilmiyor, anlatmamız lazım" açıklamasını yorumladı. Beki, "Dünle övünseler de, yerinseler de dünde yaşanmıyor... Market baskınlarını nasıl anlatacaksınız Z kuşağına? Z kuşağına Asiltürk’ü nasıl anlatacaksınız?" diye sordu.

Beki yazısında, "Hayatı eve sığdırabilirsiniz, mızrağı bile ayarlayarak çuvala sığdırabilirsiniz bir müddet. Ne ki hayat pahalılığı, TÜİK'in enflasyon rakamlarına artık sığmıyor... Yüksek fiyatları baskıyla düşürtmeye çalışıyor iktidar. Ateş tütmeye devam ederken, alevler bacayı sarmışken dumanıyla mücadele ediyor. Sebepleriyle ilgilenmeyip sonuçlarla uğraşmanın mantığını nasıl anlatacaksınız? Makyajla kapatmanın, sorunları ortadan kaldırmak için iyi bir çözüm olduğuna ikna edebilecek misiniz? AK Parti, maziden kah ninniler söyleyerek kah öcü masalları anlatarak, bugünün acı gerçeklerini Z kuşağına unutturacağını sanıyor." görüşünü savundu.

Beki, "Bugünü, yarını konuşturmamak için dünle oyalamayı bir süre başardılar hadi...Zaman kazandı, bir seçim daha atlatacak kadar gelecek endişelerini gençlere unutturdular diyelim... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, mazinin dehlizlerinden gelen ürkünç ve boğuk sesiyle nasıl bir ittifak aradıklarını anlatabilecekler mi? Ziyaretine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asıltürk'e, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırma sözü vermiş. Ama bunun için Asiltürk'ün de desteğini istiyormuş. Çünkü 'Onların içerisinde bazı cahiller, kadın hakları, madın hakları falan diyenler var'mış. İstanbul Sözleşmesi, AK Parti'nin övündüğü eserlerindendi. Erdoğan liderliğinde hazırlanmıştı. Ev içi şiddet ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede Türkiye'yi, takip eden değil takip edilen konumuna taşımıştı. Demokratik dünyanın önüne geçirmişti. Şimdi AK Parti, Asiltürk'ün dünde kalmış, miadı dolmuş anlayışına ne uğruna geri dönecek?" ifadesini kullandı.

Beki, "Milli Görüş bile kendini güncelleme sancıları çekerken AK Parti, 2001'de çıkardığı en eski ve demode Milli Görüş gömleğini sırtına tekrar giymeyi nasıl izah edecek? Asiltürk'ten, AK Parti içinde kadın haklarını savunan cahillere karşı yardım istenmiş. Bu uzlaşmanın hangi sıkışmışlık ve çaresizlikten doğduğunu, AK Parti'nin yenilikçiliğine ne olduğunu, neden yeni bir hikâye anlatamadığını Z kuşağı anlar mı? Bay Kemal'i gösterip Asiltürk'e razı edeceksiniz, geçmişten geçmiş beğendireceksiniz, öyle mi? Sahiden mi, emin misiniz?" düşüncesini dile getirdi.