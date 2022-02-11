Karar yazarı Beki: Yönetim AK Parti’de, sorumluluk hâlâ CeHaPe’nin boynunda asılı duruyor demek!

Karar yazarı Akif Beki, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik ve doğalgaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tutmasına göndermede bulunarak, "Ülkeyi yönetmeleri için AK Partililere verilen oyların bir kısmı, CHP’ye gitmiş. İktidar tokmağını ele almışlar ama 20 yılda davulu bir türlü boyunlarına alamamışlar. Yönetim AK Parti’de, sorumluluksa hâlâ CeHaPe’nin boynunda asılı duruyor demek. İktidarın o kısmı AK Parti’ye geçmemiş, muhalefette kalmış. Çekilen bu kadar yağı, bunca yılışma ve sululuğu hiçbir madde kaldıramazdı, fizik kanunlarına aykırı" yorumunu yaptı.

Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine yönelik iktidarın tepkilerini ironik bir dille eleştirdi:

"Bay Kemal, zamlar geri alınana dek elektrik faturasını ödemedi diyelim. Devletten 30 küsur kuruşa aldığı elektriği üste 100, 200 kuruş koyarak satanların, nasılsa elektriği kesemeyeceğine güvendi, meydan okuyor.

Zaten iktidarda da hazırlık varmış, eli kulağında, imdada yetişip hafifleteceklermiş elektrik faturalarını. Peki benzin faturasına ne diyecek Bay Kemal? Ödemezsen depoyu doldururlar mı istasyonda? Kolaysa benzincilere de meydan okusun. Yeliz’le Melizgiller haksız mı, sorarım Bay Kemal’e: Servis, parayı peşin görmeden balatayı değiştirip aracı sahibine teslim eder mi? Hadi bakalım, elektriği bıraksın da buna cevap versin."

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