Karar yazarı Beki: Yoksullukla mücadeleyi, bayramdan bayrama ve zekattan zekata topluma, dini duygulara havale etmek midir siyaset?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Kızılay ve İHH başta olmak üzere, başka STK’lar da kurban kampanyası düzenlendiğini, teşvik için kredi kartına taksit seçeneğinin de getirildiğini hatırlattı. Beki, "Yoksullukla mücadeleyi, bayramdan bayrama ve zekattan zekata topluma, dini duygulara havale etmek midir siyaset?" düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Deri toplama kavgası haberlerini henüz görmedik. Bu bayram, kurbanlık bağışı toplamada rekabet öne çıkıyor. Bir de taksitle kurban kesmenin teşvik edilmesi... İBB’ye bağlı İstanbul Vakfının kampanyasına önce engel çıkarılmış, İmamoğlu tepki gösterince izin verilmişti. Ne derler, şimşek çakmadan gök gürlemezmiş... İstanbul’da et girmeyen 160 bin haneye kurban eti ulaşacak. 20 milyon lira toplanmış arife itibariyle. Bu yardım, muhalefet eliyle halka ulaşmasın diye çıngar koparılmıştı. Dinle değil particilikle alakalı. Kızılay ve İHH başta olmak üzere, başka STK’lar da kurban kampanyası düzenliyor. Tarife, birinden öbürüne değişiyor. Kurbanlık pazarlarındaki fiyatlar gibi..." ifadesini kullandı.

Beki şunları kaydetti:

"850 liradan başlıyor hisseler. Ortak girilen büyükbaşlar, 6 milyon liradan 35 milyona kadar çıkıyor. Küçükbaşlarsa 5 milyon liraya kadar. Toplam 5 milyon civarı kurbanlık var yine. Ama geçen yıldan daha pahalı. En fazla 4 milyonu satılıp kesilecek diye bekleniyor. Satışı desteklemek için, kredi kartına taksit imkanları da sunuluyor.

Sadece kurban derileri, 150-200 milyon lira tutacak. Pazarın, bu darlıkta ve durgunlukta ekonomiye getireceği canlılığı tahmin edersiniz. Fakat şöyle bir açmaz yok mu: Kurban bir zengin ibadeti, fakire düşen bir görev değil. Tok yatan, bu vesileyle aç komşusunu düşünecek. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı özendiren bir dini bayram. Oysa taksitle kurban satışı, gücü yetmeyene kurban kesmeyi kolaylaştırma imkanı sağlıyor.AK Partili Özhaseki, Kayseri’de bir cami açılışında zenginleri, orta ve düşük gelirlilere yardıma çağırıyordu. Orta sınıfa bile sadaka ve zekat düşen yerde kurbanın krediyle, taksitle satılması, ekonomiyi canlandıracak bir teşvik. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı değil.

Diyanet taksitle de borçla da kesmeye fetva verdi. İşin içine faiz girmese banka kredisi bile caiz olacak. Siyaset derseniz, o da sakınca görmüyor. Öncelik, fakirden ziyade ekonomiye nefes aldırmak. Yeter ki piyasalara can suyu verilsin. Bütçesi elvermeyenler, dini motivasyonla şartlarını zorlamış, borç altına girerek kesmiş, ne gam! Yoksullukla mücadeleyi, bayramdan bayrama ve zekattan zekata topluma, dini duygulara havale etmek midir siyaset? Hayrı hasenatı sosyal ve ekonomik hayatımıza kutlu olsun, cümleten iyi bayramlar dilerim."