Karar yazarı Beki: Yarı başkanlık geride kaldı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş hazırlıklarını ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtını değerlendirdi.

"Yarı başkanlık geride kaldı" başlıklı yazısında Beki, "Güya AK Parti, yarı başkanlığa dönmeyi muhalefete teklif etmeye hazırlanıyormuş. Yolunuzun üstündeki kuru fasulyecinin bilmem kaç kilometre geride kaldığını gösteren tabelanın, siz geçtikten sonra karşınıza çıkmasına benziyordu. Akşener’in başbakanlığa adaylık açıklamasıyla muhalefet, çoktan bir sonraki aşamaya göz dikmişti. Geri döndürmek için geç kalınmış bir teklif olacaktı. Hem de teklifin kırmızı çizgisi, başbakanlığı geri getirmemekmiş. Tek başlılık yetkilerinden Meclis’e biraz taviz vermek suretiyle sistem revize edilecekmiş, o kadar. Meclis’in denetim yetkilerini güçlendirme vaadiyle kapısına gidildiğinde muhalefet, böyle bir Anayasa değişikliğine istenen desteği verirmiş gibi. Muhalefeti yolundan geri çevirmeye yetmeyeceğini görüyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberi yalanladı." ifadesini kullandı.

Beki şunları kaydetti:

"Ne de olsa iktidarda, 16 yıldan sonra emekliye ayrılan Merkel’den daha eski, usta bir siyasetçi Erdoğan. Zaten geç kalan adaletin adalet olmadığını adeta virdizeban etmiş kıdemli bir lider, geç kalınmış manevranın da manevra olmadığını bilmez mi! Aksini söylese şaşmak gerekirdi. Cumhurbaşkanı, kendisinden bekleneceği üzere böyle bir tartışmanın önünü kesti, başlamadan bitirdi. Kararlılığı, sorusundan bile belli:

Cumhur İttifakındaki ortağı MHP ile birlikte başkanlık sistemini getiren bir iktidar, Türkiye’yi koalisyonlara geri götürecek bir revizyona kalkıp izin verir miydi! Erdoğan, parlamenter sisteme dönüş için “Söz konusu değil, böyle bir şey asla olamaz” diyerek noktayı koydu. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısını kanıtladığına, sağlıklı çalışan bir yönetim biçimi kurduklarına ve Türkiye’ye aldırdığı mesafenin ortada olduğuna inanıyor. Sonuçtan gayet memnunken, haşa sistemin başarısızlığını kabul eder gibi muhalefetin kuyruğuna niye takılacaklarını soracaktı elbette, sordu. Öbür türlüsü, gelinen noktada muhalefet açısından da gerçekçi değil. Altı, Akşener’ın başbakanlığa adaylık çıkışıyla boşaltılmış bir teklif, ölü doğacaktı. Zemini yoktu, muhalefetçe düşük yaptırılmıştı. Cumhurbaşkanı da havanda su dövmekten siyaseti kurtardı böylece."