Karar yazarı Beki: Tutuklu yargılamanın bir yargısız infaz yöntemi olmaktan çıkarılması beklenirken, gözaltı önden cezalandırma gibi kullanılmış kadar oldu

Karar gazetesi yazarı Arif Beki, "İki adaletsizlik var; biri gelir dağılımındaki adaletsizlik... Diğeri ise Uluslararası Af Örgütünün geçen hafta açıkladığı 2020 raporuna yansıyan hukuk adaletsizliği...Türkiye, bu kategoride de eski Doğu Bloku ülkeleriyle yarışıyor. Bu iki adaletsizlik birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yumurtayla tavuk ilişkisi gibi. Ekonomik adaletsizlikle hukuk adaletsizliği birbirlerini doğuruyor" dedi.

Beki, yazısında emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında 8 gün süren gözaltı sürecine ilişkin olarak, "Savcılık ifadeleri ise toplam 4 buçuk saat sürdü. Ve hepsi adli kontrolle bırakıldılar. O arada ailelerine darbe çağrışımı, iması ve tehdidinden soruşturulma korkusu yaşatıldı. Burunları sürtülmüş ve fiilen cezalandırılmış oldular. Yani tutuklu yargılamanın bir yargısız infaz yöntemi olmaktan çıkarılması beklenirken...Gözaltı bile bir önden cezalandırma gibi kullanılmış kadar oldu. Bu düzelmediği sürece bedava patatesle soğana talime devam eder millet. Hukuk adaletsizlikleri, hukukun kötüye kullanılması değişmedikçe gelir paylaşımı adaletsizlikleri, ekonominin rantını yeme alışkanlıkları da değişmez. Birbirlerini doğuruyor bunlar" ifadesini kullandı.