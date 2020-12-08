Karar yazarı Beki: Taciz ve tecavüz, kanunen suç, işlenmişse, gereği yapılmıyorsa görev ihmali önce savcı ve poliste aranmaz mı? 

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP İstanbul ilçe yönetimlerinden taciz ve tecavüz haberlerine ilişkin olarak kendisine, "Niye yazmıyorsun, hadi yaz da görelim" mesajları geldiğini belirtti. Beki, "Taciz ve tecavüz, kanunen suç, işlenmişse, gereği yapılmıyorsa görev ihmali önce savcı ve poliste aranmaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Peki, yazıyorum görüşümü... Terörle mücadele, muhalefetle mücadeleye ne kadar alet edilmiyorsa... CHP ile savaşa, Milli Güvenlik tehditleriyle savaş süsü ne kadar verilmiyorsa... Hainleri, devlet ve millet düşmanlarını ezme görüntüsü altında, eleştirileri bastırmaya, susturmaya ne kadar çalışılmıyorsa... Ezanla bayrak, ne kadar iktidar mücadelesi uğruna istismar edilmiyorsa... Taciz ve tecavüzle mücadele de işte ancak o kadar siyasete alet edilmiyordur. Diğerleri ne kadar inandırıcıysa bu da ancak o kadar!" görüşünü savundu.

Beki, "Taciz ve tecavüz, kanunen suç. İşlenmişse, gereği yapılmıyorsa görev ihmali önce savcı ve poliste aranmaz mı? Yargı, Bay Kemal'in bir lafıyla mı hareket ediyor ki... Polis, Bayan Canan'ın gözünün içine mi bakıyor ki... Taciz ve tecavüz suçları ile yeterince mücadele edilmemesinden onları sorumlu tutalım? Ha, bir partilinin karıştığı suçlardan bütün partisi sorumlu tutulacaksa başka. O zaman taciz ve tecavüzü bütün CHP'ye mal edebiliriz. Maksadın, gerçekten CHP ile değil de taciz ve tecavüz iddiaları ile mücadele olduğuna da inanabiliriz. Ha, CHP yargıyı, polisi engelliyor mu? Şikâyetçiyi, mağduru suçu kendinde aramaya mı çağırıyor? Niye kendine tecavüz ettirdiğini, ne yaptı da bunu hak ettiğini, tacizciyi nasıl üstüne kışkırttığını düşünmesini mi istiyor? CHP, tecavüz şüphelisini kahraman ilan ederek sırtını mı sıvazlıyor? O zaman suçu ve suçluyu övmekten, teşvikten, aklamaktan, korumaktan yargılamak için ne bekleniyor?" diye sordu.

Beki, "Adalet Bakanı Gül boşuna mı bağırıyor; şüpheli sanık değildir, sanık suçlu değildir, buna mahkeme karar verir, yargılama sonucu suçu kesinleşmemiş olanı suçlu ilan etmek de bir suçtur diye? Siyasete, iktidar mücadelesine, muhalefeti karalamaya, gündem saptırmaya, gerçek sorunları konuşturmamaya alet edilmedik bir tecavüzle mücadele kalmıştı. Sıra buna mı geldi şimdi de! " ifadesini kullandı.