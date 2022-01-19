Karar yazarı Beki: Siyasi değil de dini duyarlılıktan tepki gösterilseydi, Sezen’le Tarkan’a sıra gelene kadar arabesk şarkılarda ne sözler bulunurdu, neler...

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Siyasi değil de dini duyarlılıktan tepki gösterilseydi, Sezen’le Tarkan’a sıra gelene kadar arabesk şarkılarda ne sözler bulunurdu, neler..." düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Tetikçi Akit, daha önce 'İmanımızı şarkılarla çalıyorlar, işte şirk dolu şarkılar' diye listesini çıkarmıştı. Hedefe konulanlar arasında Orhan Gencebay’la İbrahim Tatlıses gibi iktidarın gözdeleri de sıralanıyordu. 'Kaderin böylesine yazıklar olsun' sözleriyle Orhan Baba, 'Tanrım madem unutacaktın, beni neden yarattın' ve 'Bir Allah’a taptım bir sana taptım' sözleriyle Tatlıses... Şarkıları hâlâ çalınıyor, adı geçenler iktidar medyasında baş göz ediliyor, iftar dahil Cumhurbaşkanlığı davetlerinde baş masalarda oturtuluyor. Onların hedefleştirilmesini de onaylamamıştım. Halk galeyana getirilse, “din düşmanı” diye kapılarına dayanılsa yine karşı dururdum. Neyse ki onlar için 'sözde sanatçılar, sanat kisvesi altında dine saldırıyor, değerlerimize saygısızlık ediyorlar' kampanyası yürütülmedi. El üstünde tutuluyor, itibar görüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Beki şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset bizim işimiz, siz şarkınızı söyleyin, üstünüze vazife olmayan işlere karışmayın” diye çıkışılanlar, denetime tabi. Gözde şarkıcıların sözlerinde ise “dine saygısız”lık aranmıyor. İktidara sevgi tezahüratında kusur etmeyip muhalefete rahatsızlık verenlerin çalıp söyledikleri, sanatın konusudur. Duruşları da aferinlik, haza sanatçı duruşu. Bugün sahnelenen hassasiyet siyasi değil dini olsa, böyle mi olurdu! Dine en büyük saygısızlık, onu alet etmek, kullanmak değil midir?"