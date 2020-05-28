Karar yazarı Beki: Siirt konuşmasından sonra Erdoğan'a ne tepki gösterildiyse Ali Babacan'a da aynısıyla yüklendiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gösterilen tepkinin aynısının geçmişte Erdoğan'a da söylediğini dile getirdi. Beki, "Babacan, 'İktidara gelince ilk iş düşünce suçundan yatanları serbest bırakacağız' demiş. 'Türkiye'de düşünce suçu var, özgürlük yok' dediği meşhur Siirt konuşmasından sonra Erdoğan'a ne tepki gösterildiyse aynısıyla yüklendiler." görüşünü savundu.

Beki, "Sen misin düşünce suçundan söz eden! 'Terör suçu, düşünce suçu gibi gösterilemez, buna izin vermeyiz' diye mi terslenmedi... 'Demokrasi istismar ediliyor, hak ve özgürlükler kötüye kullanılıyor, demokrasinin imkânları demokrasiyi ortadan kaldırma suçlarına alet ediliyor, göz yummayız' demagojileri mi sahaya sürülmedi. Neredeyse tıpkıbasımı. 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi Refah'a yöneltilen suçlamaların bire bir kopyası gibi. Bu kadar örtüşür! Tek fark, o konuşmadan dolayı Erdoğan'ın İBB başkanlığı düşürülmüş, hapse atılmıştı." ifadesini kullandı.

Beki, "Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş, Karamollaoğlu, Davutoğlu ya da Babacan; Demirtaş'ın yanına onlardan biri de konursa sahne tamamdır. Ettiği bir laftan dolayı kime vurursa artık piyango! Daha Ekim 2019'da bile düşünceyi suç olmaktan çıkarma iddiasıyla bir yargı reformu yapılmamış sanki. Kanuna, terörle düşünce suçunu ayırt edecek itiraf gibi bir madde eklenmemiş, bunu da AK Parti yapmamış, Adalet Bakanı Gül de 'Önemli olan uygulama' dememiş sanki... Bugün Babacan'a söylenenlerin geçmişte kimler tarafından, kimlere söylendiğini unuttular mı ne!" değerlendirmesinde bulundu.

Yazının devamı için tıklayın