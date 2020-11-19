Karar yazarı Beki: Para suyunu çekince ve küresel siyasette değişimler olunca reforma dönülmesi üzücü

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukuk reformuna ilişkin açıklamalarına hatırlatarak, “Para suyunu çekince ve küresel siyasette değişimler olunca reforma dönülmesi üzücü.” görüşünü savundu.

Beki, “Ülke güya ateş altındayken iktidarı sıkıştırmak, muhalefete hak ve özgürlük istemek, demokrasi talep etmek düşmana çalışmakla bir tutuluyordu. ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel güçlerin dayatmalarına boyun mu eğsin? Allah ve millet düşmanı emperyalizme diz mi çöksün? Türkiye'yi işgal planlarına teslim mi olsun? Bunu mu istiyorsunuz’ diye yürüyorlardı üstünüze.” düşüncesini dile getirdi.

Beki, “Finanse edecek paramız kalsa haksızlıkları, baskıları, antidemokratik uygulamaları sürdürecektik demek ki. Burası kahredici. Ama reforma dönülmesi her şeye rağmen sevindirici değil mi?Küresel baronlara boyun eğdik, emperyalizme diz çöktük, din vatan düşmanlarına teslim olduk, bizi ıhtırdılar mı diyeceğiz şimdi? Hayır, ülkeye asıl kötülüğü bu kafa yaptı. Sayesinde bu haldeyiz zaten. Aksine, reform sözlerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etmeliyiz. Haksız tutuklananların bırakılması gibi. İdari kararla atanmış kayyumların geri çekilmesi gibi. Şehir Üniversitesi tarzında, kılıfına bile uydurulamadan zorlamayla el konmuş ne varsa iade edilmesi gibi. Yoksa kim inanır vaatlerin ciddiyetine!” ifadesini kullandı.

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