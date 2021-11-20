Karar yazarı Beki'den 'faiz' ironisi: Ne yani, TL ile kazananların alım gücü düşecek, halk yoksullaşacak diye Allah’ın dediği yapılmasın mı?

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunduğu konuşmasında dini referans göstermesini, ironik bir dille eleştirdi.

Beki, "Ve destanın parodisi de yazılıyor" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yani, dolar karşısında liramız ucuzlayacak, yabancılar mallarımızı kelepire kapatacak, TL ile kazananların alım gücü düşecek, halk yoksullaşacak diye Allah’ın dediği yapılmasın mı?

Kızıp söylenenler; 'Bana ne söylüyorsunuz, ben sadece emir kuluyum, denileni yaptım' tavrıyla Cenab-ı Allah’a havale ediliyor.

Fakat gerekçe dinin faiz yasağıysa, piyasayı canlandırmak için vatandaşı düşük faizle kredi kullanmaya teşvik ederken niye yasak değil?

Geçen sene Diyanet, TOKİ projeleri için kamu bankalarından faizli krediye fetva verirken niye haram olmuyordu?

Ya da TL mevduatına enflasyon nispetinde faiz vermeye gelince haram, Merkez Bankası bu yüzden paramızın değerini koruyamayıp düşürüyor da...Hazine, enflasyonun üstünde yüksek faizle borçlanırken, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan pay her sene 50 milyar TL artarken, faiz gideri yıllık 50 milyar liralardan bugün 200 milyar liralara çıkarken aynı hüküm niye devreye girmiyor?

Faiz hangi hallerde helal, hangisinde haram? Nas yorumu ve hassasiyeti, iktidarın siyasi ihtiyaçlarına göre mi değişiyor?"

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Beki, yazısını önce "Karar yazarı Beki: Ne yani, dolar karşısında liramız ucuzlayacak, TL ile kazananların alım gücü düşecek, halk yoksullaşacak diye Allah’ın dediği yapılmasın mı?" başlığıyla haberleştiren T24'ü de, ironiyi yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirerek, "Bu yazım: 'Ekonomide İsmet Özel şiirinin adeta parodisi yazılıyor. 'Tekrar ne yapsam dedirtme bana yarabbi, düşürülecek faizi göster, batırılacak parayı' der gibi. 'Ne yani halk yoksullaşacak diye Allah’ın dediği yapılmasın mı' demeye getiriliyor.' Bu da yansıtılış ve yorumlar" paylaşımı yaptı.

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