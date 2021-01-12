Karar yazarı Beki: Kayıp aşıların, paraların, özgürlüğün, hak ve hukukun izinde bizim daha kaç yıl, reform ve sözcük harcamamız gerekecek, Allah bilir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Kayıp aşıların, paraların, özgürlüğün, hak ve hukukun izinde bizim daha kaç yıl, reform ve sözcük harcamamız gerekecek, Allah bilir" görüşünü savundu.

Beki yazısında, "Halk sağlığı tehlikede, ekonomi normale dönemiyor diye kayıp aşıların peşine düşmeye çağırsanız, yine hiçbiri istekli görünmüyor. Ama ne zaman muhalefet partilerinde hayali terörist ve darbeci avına çıkılsa, hepsi tam kadro hazır. Büyük oyunu görüyor, sinsi tehlikeyi canla başla savuşturuyorlar. Aşı, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklardan sual edenleri gerçek gündemi saptırmaya çalışmakla suçlamak da adetlerindendir. Halkı bile ikiye ayırıyorlar. Cumhur İttifakına destek verenler vatansever, gerçek halk. Diğerleri hain ve gayrimilli." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Muhalefet seçmeninin iradesi, milli iradeye dahil ve onun tamamlayıcı parçası sayılmıyor. O yüzden muhalefete, ağızlarına ne gelirse söylemeyi hak görüyorlar kendilerine. Muhalefetin verdiği her karşılık ise maazallah milli iradeye saygısızlık ve demokrasimize saldırı... Semra-Bilal Çetin çifti, ahir ömründe Demirel ile bir röportaj yapmıştı. Vatan gazetesindeydi. Fötr şapkasıyla 6 kere gidip 7 kere gelen Demirel’e, iktidarların ne zaman düşüşe geçtiğini sormuşlardı. Şu cevabı vermişti: 'Halkın gündemi ile Ankara’nın gündemi arasındaki makas açılmaya başladığında...' Herhalde Demirel’den iyi bilecek değiliz, ondan çok kim tecrübe etti! Ankara’nın yapay gündemiyle halkın can yakan gündemini birbirinden ayırmak zorlaştı. Bunu da herhalde Berat Albayrak bilecek konumdaydı." görüşünü savundu.

Beki, "Marcel Proust, kült romanı 'Kayıp Zamanın İzinde'yi 17 yılda yazmıştı. 3 binden fazla sayfa, milyonu aşkın sözcükle... Kayıp aşıların, paraların, özgürlüğün, hak ve hukukun izinde bizim daha kaç yıl, reform ve sözcük harcamamız gerekecek, Allah bilir." ifadesini kullandı.