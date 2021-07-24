Karar yazarı Beki: İktidarını beğenmişlik halleri

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa'ya karşı övdüğü sözlerini hatırlatarak, ironik bir dille eleştirdi.

Beki, "İktidarını beğenmişlik halleri" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Aşkın gözü kördür. Aşırı benlik sevgisine düşen iktidarlar, yanlışlarını göremez bu yüzden. Bunu üst üste seçim kazanan iktidarların yakalandığı bir rahatsızlıkla, ‘Hubris Sendromu’yla karıştıranlar oluyor. Hayır, kibir hastalığından değil sevgiden gözlerine perde iniyor. Zafer sarhoşluğu, başarı şımarıklığı başka şey. Köksüz Batı medeniyetinin marazlarıdır onlar. Bizde rastlamazsınız. Kibir şeytaniyken sevgi rahmanidir. Örnekle açıklamaya çalışırsak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir tespitte bulundu mesela: 'Biz gençliğimizde yurt dışına gittiğimizde, ‘ülkemiz niye böyle değil’ derdik. Gelişmiş ülkeler için diyorum. Ama şimdi onlar buraya geldiğinde diyorlar ki, ‘bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil.’ Ve bize imreniyorlar.' İşte sevgi söyletiyor bunu.



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Cumhurbaşkanı, ne zaman kendi yönetimine sevgi tezahüratı yapsa hop oturup hop kalkıyorlar. Yahu yönetimini beğendirmek için söylenmiş şu sözler alkışlanmaz mı: 'Eskiden arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi, şimdi tersine döndü, depoları fulleyip sınır dışına çıkıyorlar.'

Düşünün, bu bile bazılarının zoruna gitti.

Zannediyorlar ki Almanya’dan, Fransa’dan bakınca süper güç görünmek için vatandaşının süper güçlü olması şart. Bizlerin de illa avroyla maaş alıp ülkemizde lirayla harcayan Hans, George kadar deposunu rahat fulleyebilmesi mi gerek! Ya da Alman, Fransız kadar bize de kişi başına milli gelir düşmesi mi lazım! Yahut da liramızın, avro kadar satın alma gücüne sahip olması mı! Veyahut da en azından paramızın avro karşısında pul olmaması, milli gelirimizin 8 yıldır büyümek yerine sürekli küçülmemesi filan mı! Yönetimin süper güç kazanması, bir ülkeyi süper güç yapmaya yetmezmiş sanki. Macron’da, Merkel’de olmayan yetkiler bizim iktidarda toplanınca süper güce dönüşmüyoruz sanırsın. Ancak halkın yaşam standardı, ekonomisi süper güçlenince süper güç oluyormuşuz gibi bir yanılgı içindeler.

Ne diyelim... Allah kimseye, dost uyarılarına bile kulak tıkayacak kadar kendini beğendirmesin, başkasını küçümsetmesin.

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