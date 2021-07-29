Karar yazarı Beki'den Oğuzhan Asiltürk'e: Bırakın sadece Milli Görüş cemaatini, milleti de aşan, doğrudan ümmeti bağlayan bir itaat talebi söz konusu

Karar yazarı Akif Beki, Saadet Partisi'ne yönelik kaleme aldığı yazısında "İtaat sözü verdiniz" diyen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazısına ilişkin olarak, "Asiltürk, peygamberimizden sonra Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesini, kendi konumuna örnek gösteriyor. Yani bırakın sadece Milli Görüş cemaatini, milleti de aşan, doğrudan ümmeti bağlayan bir itaat talebi söz konusu. Hem de kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz" dedi.

Asiltürk'ün yazısından alıntı yapan Beki, şunları kaydetti:

"Maksat açık, mesaj karışık...

Halifeliği ‘dediği dedik’ padişahlıkla, ümmeti emir kulu tebaayla karıştıranlar var. Fahri şeyhülislam Hayretttin Hoca, farklı düşünüyor. İşte görüşü: Bir: Kuran’da Allah ve peygamberden sonra itaat edilmesi istenen ulü’l-emr, emir sahipleri demek. Devlet başkanından yönetici memurlar ve aile reislerine kadar herkes, kendi çapında bir emir sahibidir. Yetkili, sorumlu ve otorite. Bilmeyenlere göre bilenler, alimlerle uzman vasfı taşıyanlar da bunlardandır. Hatta emir alıp verme hiyerarşisinde, devlet başkanından bile önce gelirler.

İki: Allah ve peygambere itaatle, diğerlerine itaat yükümlülüğü bir değil. Muhatapları, emri sorgulayıp itiraz edebilir. Gayrimeşru emirlere, haksız ve yanlış buyruklara uyulmaz. Bilakis karşı gelmek, ilahi bir emir ve dinin gereğidir.

İslam Ansiklopedisi’nde ise 'Biatın Unsur ve Şartları' şöyle sıralanıyor:

'Biatın amacı, devlet başkanlığı makamı boşaldığında bu makama bir başkan seçmek ve bağlılık sunmaktır. Biat akdinin unsurlarından birincisi, bir yanda halife, diğer yanda biat eden kimseler olmalıdır.'

İlmi yeterlilik sahibi, en faziletli ve adil olmak da halifeliğin şartları arasında. Ve halifenin tekliği esas, iki tane olamaz.

Demek ki itaat mevzusu, Milli Görüş içindeki ast-üst çekişmesine indirgenecek kadar basit, düz ve tek taraflı değil."

TIKLAYIN - Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partililere hatırlatma: İtaat sözü verdiniz