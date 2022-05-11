Karar yazarı Beki: Dar gelirliye ev alma imkanı sağlanacak; yeter ki aylık 15 ila 30 bin liracık arası taksit ödeyebilsinler

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ilk el konutta 2 milyon liraya kadar 10 yıl vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi paketini değerlendirdi. Beki pakete ilişkin "Müteahhitlerin elindeki konut stokları eritilecek, inşaat sektörü canlandırılacak ve dar gelirlilere ev alma imkanı sağlanacak. Nasıl fikir ama, büyük destek... Yeter ki dar gelirliler, aylık 15 ila 30 bin liracık arası taksit ödeyebilsinler" diye yazdı.

Beki, söz konusu paketin konut fiyatlarını şişirmesinin yanı sıra, hali hazırda para miktarının bol olduğu piyasaya daha çok paranın pompalanarak enflasyonu fırlatacağını belirtti.

"Konut baronlarını bekleyen suçlama" başlıklı yazısında hükümetin bugün uyarıları dinlemediğini ifade eden Beki şöyle devam etti:

"Bugün uyaranlar, başta felaket tellallığıyla suçlanacak. Dış güçlerin borazanı gibi gösterilecekler. Halkın yararına, milletin lehine hiçbir müjdeye sevinmedikleri, zaten cinslerinin cibilliyetlerinin bu olduğu söylenecek.

Sonrasını ise biliyorsunuz, klasik son işte. Korkulan felaket başa gelip uyarılar bir bir gerçek çıkınca bu kez iktidar, ‘evet sıkıntı var ama biz yapmadık’ diyecek.

Konut fiyatları roketi ateşlenmiş, zamlar yol alıp fırlatıldığı yörüngeye oturmuş. ‘Kim yaptı ki’ diye sağa sola bakılıp suçlu aranmaya başlayacak.

Ve ucuz krediyi boca etmek suretiyle fiyatları roket hızıyla Ay’a zıplatan konut baronlarının peşine düşülecek. Halk, ev sahibi olma hayallerine kan doğrayan o fırsatçılara ezdirilmeyecek.

O darbeci baronlar ki; halkı adeta perişan ederek iktidarı devirmek olan karanlık emelleri, dünyada sır değil. Vay onların haline! Başlarına gelecek var, şu yaklaşan tufana bakıp ürpermez mi içleri?"

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