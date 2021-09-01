Karar yazarı Beki: Cahit Özkan’ın elinde ne bilgi ne de yargı kararı var; yine de CHP ile İYİ Parti’ye, suçlamalar yöneltmekten geri durmuyor

Karar yazarı Akif Beki, "Hain FETÖ; kaset kumpasları ile CHP’ye Kılıçdaroğlu’nu genel başkan yaparak, kongre kumpasları ile İyi Parti’yi kurarak, bu iki partiyi kendisine manivela yapmıştır" diyen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözlerine ilişkin olarak, "İki ihtimal var. İkisi de suça çıkar, bu siyaset değil. Ya AK Partili Cahit Özkan’ın bildiğini, yargı ve polis bilmiyor... Yahut da Kılıçdaroğlu ve Akşener, FETÖ projesi değil. Özkan, doğruyu söylemiyor" dedi.

Beki, yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Yahu, aralarında bir örgüt bağı bulunması şöyle dursun...Sözcülüğünü yapmaktan, terör örgütünü övmekten, propagandasını yapmaktan bile bu partilere açılmış bir soruşturma yok.

Nerede kaldı, CHP ve İYİ Parti’nin terör örgütü yapılanması olduklarına dair bir kapatma davası! Nerede kaldı yargı kararıyla aslında terör örgütü olduklarının kesinleşmesi!

Yahut da Kılıçdaroğlu ve Akşener, FETÖ projesi değil. Özkan, doğruyu söylemiyor.

Yani CHP, FETÖ’nün manivelası değil. İYİ Parti de FETÖ’nün kurduğu parti değil.

Ve Özkan’ın elinde, ne yargıya verecek bir bilgi ne de bir yargı kararı var.

Yine de CHP ile İYİ Parti’ye, parti görünümlü terör örgütü oldukları anlamına gelecek suçlamalar yöneltmekten geri durmuyor.

Hatta avukat olması, hukuk okuması bile Özkan’ı durdurmuyor.

Her iki ihtimalde de Özkan’ın yaptığı, siyasetin değil hukukun konusu.

CHP ile İYİ Parti’nin terör örgütü uzantısı olduklarını biliyor da delillerini kendine saklıyorsa, hukuken bir sorun.

Savcı ve polis, Özkan’ın beyanlarını ihbar kabul edip harekete geçmiyorsa, bir görev ihmali...

Haklarında bir yargı kararı olmadan CHP ve İYİ Parti, “FETÖ’nün ayağı” ilan ediliyorsa, yine suç.

Özkan, yargı yerine geçip milyonlarca üyesi ve binlerce teşkilat yöneticisi olan partilere terörist diyor da yargı seyirci kalıyorsa...O da başka dert."

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