Karar yazarı Beki: Bu gidişle kabak, Rabia işaretinin başına patlayacak

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ankara'nın geçmişte çok sert dille eleştirdiği Kahire yönetimi ile yakınlaşmasıyla ilgili olarak "Endişem o ki bu gidişle kabak, Rabia işaretinin başına patlayacak" dedi.

Beki, yazısının 'Rabia emekliye sevk edilmezse iyi!' başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu’na iki kere kazandıran İstanbul seçmeni, Sisi’yle Bizans’a ve Yunan’a kazandırmış, sandıkta 'gavurun rövanşını almış' durumuna düşürüldü.

Millete, milletin tercihlerine ve değerlerine böyle yabancılaşmanın, yerli ve millilikten millet iradesine iftira atacak kadar uzaklaşmanın vebali ne olacak?

İmamoğlu mu, artık kimse, hadi tezgahlayandan hesabı sorulmuyor. Alet olanlar da mı ‘bana mısın’ demeyecek, oralı olmayacak!

Sisi demişken...Adı Kahire’deki meydandan gelen dört parmak işareti Rabia; dünyada Sisi darbesine direnişin, Türkiye’de ise AK Parti’nin sembolü olmuştu.

Sisi yönetimiyle normalleşmek üzere Mısır’a Dışişleri heyetimiz gönderildi. Dünden beri yakınlaşma için yapmamız gerekenleri görüşüyorlar.

Endişem o ki bu gidişle kabak, Rabia işaretinin başına patlayacak.

Ortadaki fiyaskonun ardından, ayrıla ayrıla Rabia emekliye ayrılmasın da, neme lazım."