Karar yazarı Beki: Berat Albayrak'ın ayrılışı, Resmî Gazete'ye de "Af talebi kabul edildi" diye geçirilmiş, özel kastı ve anlamı olmalı

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının, Resmî Gazete'de "Af talebi kabul edildi" olarak duyurulduğuna dikkat çekti.

Beki, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan...' şeklindeki kalıp ifade tercih edilmiş. Kamuoyuna yapılan açıklamadaki vurgu, resmi atama kararında da aynen tekrarlanmış. Zihinlere çakılmak, kazınmak istercesine... Fakat Resmî Gazete'ye de bu kalıpla taşınmasının, özel bir kastı ve anlamı olmalı." görüşünü savundu.

Beki, "Cumhurbaşkanlığının 'Af talebi kabul edildi' ısrarı, af gerektiren 'güvene ihanet' gibi bir durumu ima ediyor. Sanki o yüzden. Başka izah bulamadım." ifadesini kullandı.

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