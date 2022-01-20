Karar yazarı Beki: Belediye başkanlarının işlerini yapamamasının suçunu, izin mercii olup yaptırmayanda değil kendilerinde arasınlar yani, öyle mi!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde metrobüs alımına ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki metro projesine Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmemesini köşesine taşıyarak, "İşlerini yapamamanın suçunu, izin mercii olup yaptırmayanda değil kendilerinde arasınlar yani, öyle mi!" değerlendirmesini yaptı.

Beki yazısında, "İmamoğlu, parası hazır 300 metrobüs alımına, projesi hazır yeni metro hattı yapımına Cumhurbaşkanlığından onay çıkmadığını söylüyor. Konya gibi AK Partili büyükşehirlerden esirgenmeyen "alabilir, yapabilir" imzası, İstanbul ve Adana gibi CHP'li büyükşehir belediyelerinden esirgeniyor mu? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da nazikçe Cumhurbaşkanlığına seslendi. "Trafik sorunu metroyla çözülebilecekken yeni etaba onay verilmiyor, proje imzada bekletiliyor, neden" diye. Artık milletten saklamıyor, afişe ediyorlar. İktidar mızıkacıları da 'engelleniyorlar mı, bu nasıl olur, halkı cezalandırmak değil mi, kamu hizmetinde ayrımcılık yapılır mı' demiyor. Aksine, durumu millete şikayet ettikleri için CHP'li başkanları suçluyorlar. Neymiş; işlerini yapacaklarına sızlanıp mızırdanarak kendilerini aciz ve beceriksiz gösteriyorlarmış, engellenmekten yakınmaları onlar için iyi değilmiş. İşlerini yapamamanın suçunu, izin mercii olup yaptırmayanda değil kendilerinde arasınlar yani, öyle mi!" ifadesini kullandı.