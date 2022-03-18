Karar yazarı Beki: Altılı masa, toplanıp ortak tavrını belirlemek için neyi bekliyor?

Karar yazarı Akif Beki, AKP ve MHP'nin seçim sistemine yönelik düzenleme teklifine ilişkin olarak, "AK Parti’den kopan Deva ve Gelecek ile Saadet partileri, Millet İttifakından caydırılıyor. Seçime ya ayrı parti olarak ya da kendi aralarında ayrı ittifakla girmeye teşvik ediliyorlar. Millet İttifakında kalmaları, dezavantaja çevriliyor. Muhalefet partilerine verilen ‘artık oy’lar, muhalefet ittifakında dahi bırakılmayıp iktidar partilerine yazılabilecek. Ama ayrı parti olarak seçime girerlerse, yüzde 3’lük oyla Hazine yardımı alabilecekler" dedi.

Beki, yazısının "Muhalefetin hinlikle sınavı" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aralarında ayrı ittifak kurmaya özendirmek için baraj, yakalayabilecekleri bir orana, yüzde 7’e çekiliyor. Seçim sisteminin ödül ve cezaları, Millet İttifakını bozmaya ayarlanmış. Fakat muhalefet, henüz kendi arasında toplanıp bu plana ortak bir karşılık veremedi.

Muhalefete verilen oyu iktidara yazmak gibi bir milli irade mühendisliği ters tepmeyecek mi? Oyunun, yasal kılıfla ters yöne kaydırılmasına seçmen ne diyecek? Hadi orası sandıkta görülecek de...Altılı Masa, toplanıp ortak tavrını belirlemek için neyi bekliyor?"

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