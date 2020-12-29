Karar yazarı Akyol: Yargı üzerinde siyasetin ağır bir etkisi olduğu halde 'kayyım' yetkisini bile siyaset, yargıya bırakmıyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Meclis'ten geçen ve İçişleri Bakanı'na terör şüphesi halinde derneklere kayyım atama, hesaplarını dondurma gibi yetkiler verilen "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Yasası”na ilişkin olarak, "Yani siyaset, yargıya ait olması gereken yetkiyi sahiplendi, temellük etti, istimlak etti... Etti çünkü siyaset hukuktan güçlü. Yargı üzerinde siyasetin ağır bir etkisi olduğu halde “kayyım” yetkisini bile siyaset, yargıya bırakmıyor!" görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Bu çağda 'idare-i şahsiye' değil, kurumlaşmış hukuk devleti tek doğru yoldur.'Devleti ele geçirme' kavgaları Türkiye’ye çok pahalıya mal oluyor. Beşeri sermayemizi kavgalarda israf ediyoruz. Hiçbir devrinde bir Japonya kapasitesini gösteremedik" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Artık hepimize eşit mesafede duran, kuralları ve kurumları güvenilir bir 'hukuk devleti' olmak zorundayız. Bakın Almanya’ya, İngiltere’ye, Japonya’ya; iktidarda kim var, kim yok; fark ediyor mu? Hukukun sağlamlığı bireyler için de dernekler, vakıflar, şirketler için de yeterli güvence oralarda." ifadesini kullandı.