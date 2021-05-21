Karar yazarı Akyol: Uzlaşma, HSK’nın iktidar yanlısı yapısını değiştirmeye yetmeyecek

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, HSK’ya üye seçmede iktidar ve muhalefetin uzlaşmasına ilişkin olarak, "Hiç yoktan iyi ama HSK’nın iktidar yanlısı yapısını değiştirmeye yetmeyecek" dedi.

Anayasa'da yer alan “Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.” maddesini hatırlatan Akyol, "Bunu sağlamak için Fransızlar 2008 anayasa reformuyla, siyaseti tamamen HSK’dan çıkardılar. HSK’nun üyelerinin tamamını uzlaşmayla partiler seçse bile nihayet RTÜK modeli olur ki yine yargı için kesinlikle yanlıştır. Türkiye’de adalete güven sağlamanın ön şartı, hakim ve savcıları atayacak üst kurulların siyaset değil, tamamen liyakate dayalı bir 'yargı ağırlıklı çoğulcu yapı'yı gerçekleştirmektir. Bağımsız ve tarafsız yargının başka yolu yok" düşüncesini dile getirdi.

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