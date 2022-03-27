Karar yazarı Akyol: Son on yılda vahim surette geriye gittik

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Enver Balta ve Hatem Ete’nin siyasi kültür araştırması, “Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı”ndaki verilere değindi. Akyol, " Son on yılda vahim surette geriye gittik" değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Evren Balta ile Hatem Ete’nin araştırmasında bunun grafiği görülüyor; 1980 sonrasından 2010’a kadar yükseliş, sonra hızlı düşüş: 'Özellikle 2013 sonrası halkı iki ayrı kamp olarak gören popülist ilkelere daha çok vurgu…2016 yılından itibaren Türkiye’nin demokrasi eğrisi 1980 askeri darbesi dönemine son derece yakınlaşmış durumda.' Cevdet Paşa yüz elli yıl önce amaç olarak “devlet-i muntazama” yani düzenli devlet kavramını yazmıştı. 21. yüzyıldayız, kendimize soralım: Çağın neresindeyiz? Sadece ekonomimiz değil, siyasette hukuk kültürümüz de çağın gerisindedir. Gelişmiş ülkelerin çok özendiğimiz refahına ve gücüne ulaşmanın yolu şu veya bu ideoloji değildir; denemediğimiz kalmadı zaten. Bu yol demokratik hukuk devletidir, hukuku ideolojilerden ve “biz”lerden üstün bir değer olarak benimsemektir." düşüncesini dile getirdi.

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