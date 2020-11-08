Karar yazarı Akyol: Merkez Bankası başkanları ağır hastalık ve suç gibi haller dışında görevden alınamazdı, bağımsızlığın en önemli teminatı buydu

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Murat Uysal'ın 16 ay sonra görevden alınmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası başkanları ağır hastalık ve suç gibi haller dışında görevden alınamazdı, bağımsızlığın en önemli teminatı buydu." düşüncesini dile getirdi. 2 Temmuz'daki değişikliği hatırlattı.

Akyol, "2 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan KHK ile, yüksek kamu görevlilerini azletmek için Cumhurbaşkanına şu yetki verildi: 'Kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler…' Kurumlar bağımsız olarak kendi hedeflerini belirleyebiliyor ve bunun araçlarını bağımsız olarak kendisi kullanabiliyorsa, bu hedeflere ulaşamamak azil içil doğru bir sebep olur. Ama siyasetin değişken hedeflerine bakarak ve de kurumlara uygulayacakları araçları belirleme yetkisi vermeden bunu uygulayınca ne oluyor? 'Laf dinlemediği için' görevden almak mümkün oluyor." ifadesini kullandı.

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