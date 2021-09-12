Karar yazarı Akyol: Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde üçüncü büyük değişime öncülük ediyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde üçüncü büyük değişime öncülük ediyor: Biri İnönü’nün CHP programından 'Kemalizm' kelimesini ve 'kuvvetler birliği'ni çıkarması… İki; Ecevit”in Ortanın Solu hareketiyle 'inançlara saygılı laiklik' kavramını ortaya koyması… Üç; Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi din-laiklik gerilimi şeklindeki fay hattından çıkarıp kitlelere açması…" görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Bu iki liderin 'Millet İttifakı'nı kurması, Demokrat Parti’nin ve Saadet Partisi’nin burada yer alması iki bakımdan Türkiye için hayırlıdır: Bir; Türkiye’de tarihten gelen din-laiklik fay hattının aşılması, demokrasinin öncelikli olması… İki; siyasetimizdeki aşırı güç yoğunlaşmasını kurumlardaki tahribatı karşısında siyasi hayatımızda bir 'denetim ve denge' unsurunun oluşmaya başlaması…" düşüncesini dile getirdi.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"İnanç, laiklik, kimlik, etnik duyarlıklar gibi fay hatlarımızda siyaset yapmak her devirde Türkiye’ye zarar verdi. Bu değerleri özgürlük alanı kabul ederek hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını gerçekleştirmek… Siyasi hayatımızda da rasyonelleşmeye yönelmek… Gelişmiş ülke olmanın tek yolu budur."