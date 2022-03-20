Karar yazarı Akyol: Hazine yüzde 8 dolar faiziyle borçlanıyor; Düyunu Umumiye faizinden bile yüksektir bu!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Hazine yüzde 8 dolar faiziyle borçlanıyor; Düyunu Umumiye faizinden bile yüksektir bu! Temeldeki sebep kaynak israfı ve verimsizliktir. Bunlar konuşulmalı ki Türkiye layık olduğu gelişme seviyesine daha fazla gecikmeden ulaşsın..." değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Çanakkale zaferinin yıldönümünde elbette muazzam bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı parti faaliyeti midir, devlet faaliyeti mi? Açılışı milli bir tören olarak yapmak, bütün partilerin katılımını sağlamak gerekirdi. Halbuki sadece AK Parti ve MHP vardı. CB sistemiyle ilgili referandum kampanyasında da Çanakkale zaferi ve Mehmet Akif’in emsalsiz destanı kullanılmıştı. Sistem meselesinin Çanakkale ile ilgisi olmadığı gibi hayır diyenler de aynı Çanakkale hassasiyetine sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel başkan olarak parti faaliyetleri ile, devlet başkanı olarak resmi faaliyetler arasında bir çizgi çekmelidir. ÜÇ çeyrek asır önce ‘Milli Şef’ İsmet Paşa, 1946’dan sonra bütün resmi törenlere Celal Bayar ve arkadaşlarını davet etti. Yurt gezilerinde yanına DP milletvekillerini aldı. Valilere tarafsız olmaları yolunda emir verdi. Bu konuda benim “Kuvvetler Ayrılığı Olmayınca” adlı kitabımda ayrıntılar vardır. Bugün 2022 yılındayız. Köprüler, havaalanları gibi büyük kamu yapılarında maliyet ve fayda analizleri ile eleştiriler yapılması normal, hatta gereklidir. Bu da bir kamu denetimidir çünkü." ifadesini kullandı.