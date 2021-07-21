Karar yazarı Akyol, Erdoğan'ın Taliban açıklamasını yorumladı: Bu görüşe katılmak mümkün değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye’nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok.” açıklamasına ilişkin olarak, "Bu görüşe katılmak mümkün değil" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Taliban 7 Mücahit örgütünü kan ve şiddetle ortadan kaldırırken, Mücahitlerin “inancıyla alakalı ters bir yan” mı vardı?! Sıffin’de savaşanların inançlarında “ters bir yan” mı vardı?! Ayrıca Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devleti değil mi? Orada NATO şemsiyesi altında bulunmayacak mı? Soruna inanç açısından bakarak Taliban’la “ters bir yan” olmadığını sanmak yanlıştır." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan: Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok