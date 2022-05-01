Karar yazarı Akyol: Erdoğan’ın Prens Selman’la kucaklaşması, dış politikamızı resmeden önemli fotoğraflardan biri

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının devrinin ardından Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi. Akyol, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti ve özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la kucaklaşması, dış politikamızı resmeden önemli fotoğraflardan biridir." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Batı’dan uzaklaşma, iç politikada da otoriter CB sistemine geçiş dönemidir. Ama bir de baktık ki, Türkiye’nin müzmin “dış finansman” sorunu var…128 milyar dolar bitmiş, rezervler de ekside… Erdoğan “geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” diye konuşmalar yaptı. (21 Kasım 2020) Batılı şirketlere çağrılarda bulundu, Amerikan şirketlerini Beştepe’de ağırladı. Ama gelmiyorlar; hukuk, öngörülebilirlik, rasyonel iktisat gibi laflar ediyorlar, Merkez Bankası’nın konumuna falan bakıyorlar… Şimdi Arap sermayesini getirmek istiyoruz. Türkiye böyle savrulmalara maruz kalmamalıydı. Türkiye dış politikada geleneksel 'eksen'ine dönmeli, içeride kurallar ve kurumlar yönetimini tesis etmeli." ifadesini kullandı