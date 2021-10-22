Karar yazarı Akyol: Erdoğan hukuku üstün, kurumları etkin tutsaydı Türk parası pul olmazdı bugün

Karar yazarı Taha Akyol, Merkez Bankası'nın faiz kararı karşısında dolar/TL'nin rekor üstüne rekor kırmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankamız bağımsız mı? Sistemde denetim ve denge var mı? Kurumlar ne durumda?.. AB’nin raporlarına göre bu hususlarda hiç iyi durumda değiliz. Avrupa’nın en yüksek hukuk kurumu olan Venedik Komisyonu’nun raporları hiç de iç açıcı değil. Ve, ilk on yılda ülkemize yoğun dış yatırım gelirken, son yıllarda bu yüzden, bırakın yatırım gelmesini, dışarıya sermaye göçü veriyoruz, ekmeğimiz küçülüyor... Bu yol, yol değil…" dedi.

Akyol, yazısında "Yedi yıl önce TUSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargısı tartışılan bir ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği uyarısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise “kendi ülkesini kötülemek ihanettir” diye ağır bir suçlamayla tepki göstermişti. (28 Ocak 2014) Erdoğan bu eleştiriyi “ihanet” suçlamasıyla susturmak yerine ciddiye alsaydı, hukuku üstün, kurumları etkin tutsaydı Türk parası pul olmazdı bugün" ifadesini kullandı.

Akyol, "İktidarın 2011’de açıkladığı “2023 Hedefleri”nin yarısına bile ulaşamayacak olmamızın sebebi, insani gelişme, bilim ve teknoloji, kurumları ve kurallar yerine “idare-i şahsiye” kurmasıdır. Tabii diğer bir faktör, “yedi düvel” hamasetiyle herkesle kavga ederek yalnızlaşmaktır" görüşünü savundu.

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