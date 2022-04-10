Karar yazarı Akyol: Cemal Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan’a devrediyor, döviz için tabii

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin olarak, "Hukukta, kamu düzeni nerede ihlal edildiyse oranın mahkemesi yetkilidir. Türkiye doğru bir kararla Kaşıkçı cinayetini soruşturmuş ve yargılamaya başlamıştı. Ama dosyayı Suudi Arabistan’a devrediyor! Döviz için tabii." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Bu karar 'Eyyy…' döneminin nasıl bittiğinin bir örneğidir bu. Mısır ve İsrail’le neler söyledik, şimdi nasıl davranıyoruz, değil mi? Ermeni sorununa 'soykırım' diyen Biden’a bile 'eyyy…' diyemediğimiz bu dönemde, Kaşıkçı dosyasının Suudi faillere teslim edilmesi sürpriz değil. 128 milyar doları harcadık, swap işlemleriyle döviz bulmamız lazım. Dünyaya meydan okumak da yanlıştı şimdiki aşağıdan alma tavrı da… Türkiye’nin yüz elli yıllık diplomasi 'eksen'ni bozmamak lazımdı. O hataların faturasını şimdi ekonomik krizle, dış politikada düzeltme çabalarıyla ve bir simge halinde, Kaşıkçı dosyasını faillerine teslim etmekle ödüyoruz." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.