Karar yazarı Akyol: Bülent Arınç'ın ifadeye çağrılması bile siyasi olur, hukuki olmaz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi görüşüne ilişkin olarak, "Arınç, “tahliye edilmeliler' diyerek AİHM kararının tekrarı niteliğindeki görüşünü ifade etti. Bu yüzden 138. Maddeyi ihlal etmiş olabilir mi? İfadeye çağrılması bile siyasi olur, hukuki olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Görülüyor ki 'masumiyet karinesi' ve 138. Madde öncelikle 'kamu otoriteleri'nin uyması, özen göstermesi gereken yüksek hukuk devleti normlarıdır. Böylesine sık dokuyup ince elemek mi lazım?! Elbette lazım. Gelişmiş toplum ve demokratik hukuk devleti seviyesine yükselmenin başka yolu yok." ifadesini kullandı.