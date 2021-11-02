Karar yazarı Akyol: Akşener’i “tepki göstermedi” diye eleştiren iktidar yanlısı medya, Başbakan Erdoğan’ın bugün biri söylese soruşturma konusu yapılacak sözlerini hatırlıyor mu?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanmasının ardından başlayan tartışmalara değinerek, "Akşener’i 'tepki göstermedi' diye eleştiren iktidar yanlısı medya, Başbakan Erdoğan’ın bugün biri söylese soruşturma konusu yapılacak sözlerini hatırlıyor mu?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Meral Akşener’in Siirt’te ‘burası Kürdistan’ diyen, belli ki HDP’li bir vatandaşla ağız dalaşına girmeden, birlikte yaşamayı savunarak “bu ayrışmadır, bunu kabul etmem mümkün değil” diyerek tartışmayı kapatması, kutuplaşmayı körüklemekten sakınması isabetli olmuştur. Akşener’i “tepki göstermedi” diye eleştiren iktidar yanlısı medya, Başbakan Erdoğan’ın bugün biri söylese soruşturma konusu yapılacak sözlerini hatırlıyor mu? Milliyetçiler Ziya Gökalp’in “Kürt Aşiretleri Hakkında Tedkikler”ini okumalıdır. Gökalp inkarcılık yapmaz, aksine, sosyolojik ve duygusal entegrasyon yolunu gösterir. Bu mesele çok zor ve ancak soğukkanlılıkla bakılabilecek yüz yıllık bir sorundur. Partiler üstü görülmeli, ayrıştıcı dilden sakınılmalıdır." ifadesini kullandı.

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