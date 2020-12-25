Karar yazarı Akyol: AİHM kararları herkesi bağlar, "Bizi bağlamaz" sözünün hukukta karşılığı yok

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin MYK toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararına ilişkin olarak, “Bizi bağlamaz” açıklamasına göndermede bulunarak, "Evet, AİHM kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamış bütün devletleri, o devletlerin bütün yetkililerini bağlar. 'Bizi bağlamaz' demek siyasi bir sözdür, hukukta karşılığı yoktur." görüşünü savundu.

Akyol, "Bu söz söylenirken hukuki gerekçesi söylenmiyor zaten. Teknik ayrıntılara girmeden hukuki duruma bakalım. İmzaladığımız, yani 'imzacı taraflar'dan biri olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bakın 46/1. Maddesinde ne diyor: 'Yüksek Sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.' Burada bahsedilen Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir. Türkiye, Menderes döneminde 1954’te AİHS’yi onayladı. Özal döneminde 1987’de AİHM’ye bireysel başvuruyu kabul etti. Ve Tayyip Erdoğan döneminde, 2004 yılında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki özgürlük tanımlarının yerli hukuktan üstün olduğunu Anayasa’ya yazdı. (Madde 90) Bununla kalmadı, yine Erdoğan döneminde 2010 yılındaki ünlü 'yetmez ama evet' referandumuyla AYM’ye 'bireysel başvuru' kabul edildi: Anayasa’nın 145. Maddesine 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki temel hak ve özgürlüklerin ihlali' hükmünü koydu." ifadesini kullandı.

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