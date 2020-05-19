Karar yazarı Akif Beki: Yargının siyasallaştığını, hukukun siyasi çekişmelere alet edildiğini söyleyenlere kızmazlar mı bir de!

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım için bir iktidar gazetesinin manşetinde 'suç makineleri' ifadesi kullanıldığını, mahkeme kayıtlarında 'suç ortakları' olarak, annesi, babası ve kardeşinin bulunduğunu belirterek, "Üstelik hukuk, kanun şöyle dursun; suçu mahkemede kesinleşmeden suçlu ilan etmeyi AK Parti'nin sosyal medya etik kuralları bile yasaklamıyor muydu? "Kamu görevlisini engelleme ve basit yaralama"dan suçlu bulunsa bile alacağı ceza, cezaevinde yatırmayacakken tutuklu yargılamak da nedir!

Yargının siyasallaştığını, hukukun siyasi çekişmelere alet edildiğini, suçla mücadele kılıfında muhalefetle mücadele edildiğini söyleyenlere kızmazlar mı bir de!" ifadelerini kullandı.

Akif Beki, kimsenin burnunun bile kanamadığı tatsız bir laf dalaşının abartıldığına vurgu yaparak, "Mesele adeletin, hakkın yerini bulmasıysa...Düzgün bir yargılamada gerçek ortaya çıkarılabilirdi. 'Gerçek çarpıtılıyor, mağdur suçlu gösteriliyor, sorumlular korunuyor, kayrılıyor' izlenimi verilmeyebilirdi. Ne kazandıracak oysa! Adalete güveni dibe vurdurmaktan başka ne!" ifadelerini kullandı.

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