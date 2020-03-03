Karar yazarı Akif Beki: Uğradığımız saldırılarda rolünü konuşturmama taktiğinden yine Rusya yararlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar yazarı Akif Beki, 'iktidar propagandacıları'nın İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından AB'ye gösterdikleri tepkinin binde birini Rusya'ya gösteremediklerini belirterek, "Askerlerimizi Esad rejimi tek başına ve Rusya’ya rağmen vurmuş gibi yapmanın ardında geçerli bir mantık var. Zor değil, anlıyor millet, kurcalamaktan onun için kaçınıyor. Ama gerçek de bu değil. Ve buymuş gibi yapmak, bundan önceki saldırılarda olduğu gibi Rusya’yı durdurmadı." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, İdlib'deki saldırıda Rusya'yla askeri bir çatışmayı kimsenin istemediğini belirterek, "Yani uğradığımız saldırılardaki rolünü konuşturmama, tartıştırmama taktiğinden yine Rusya yararlandı, yararlanmaya devam ediyor." diye yazdı.