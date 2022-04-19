Karar yazarı Akif Beki: Uçuşa geçmiş de başı göğe eriyor görünen enflasyon bizim!

Karar yazarı Akif Beki, T24 yazarı, ekonomist Uğur Gürses'in dünyada ve Türkiye'de enflasyonu oranlarını gösteren tabloyu paylaşarak, "Dünyanın durumunun bizden nasıl daha vahim olduğunu enflasyon çubuklarıyla gösterir tablodur. Uçuşa geçmiş de başı göğe eriyor görünen enflasyon bizim" dedi.

Beki, yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 2053'e yönelik hedeflerini dile getirdikleri konuşmaları hatırlattı.

Beki, "Yani 2023’e kısmet değilmiş, fakat az kaldı; dişinizi sıkar, 2053’e kadar sabrederseniz, enflasyon inşallah çözülecek. Olmadı, 2071 artık son milat, ekonomide şahlanma başlayacak, kesin!" ifadesini kulladı.

Beki, "Eski milat şöyle dursun, 2023’ü geçin bir kalem, yaşasın 2053, yeni milada can kurban. Dayanın, şunun şurasında ne kaldı!" düşüncesini dile getirdi.

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