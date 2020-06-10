Karar yazarı Akif Beki: TÜİK, güçlü Türkiye'mizin şanına yakışır en uygun verileri açıklayacaktır!

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, IMF'nin 2020 tahmininde Türkiye'nin dünyadan daha fazla küçüleceğini öngörmesine karşın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın krize rağmen pozitif büyümeyle yılı kapatacağını söylediğini belirterek, "Tutup tutmayacağını birincisi zaman, ikincisi TÜİK rakamları gösterecekti. Dünya ekonomisi bu yılı yüzde 3 küçülmeyle kapatırken Türkiye yüzde 5 küçülmeyi görse IMF kazanacaktı. Allah göstermesin!

Resmi işsizliğin yüzde 17'yi aşması da IMF'yi haklı çıkaracaktı. İddiayı IMF'ye kaybetme ihtimalini bertaraf edecek önlemler, neyse ki alınıyor. Şansa bırakılmayacağı anlaşılıyor, iş inada bindi.

TÜİK'in 26 bölge müdüründen 10'u dün görevden alındı. 22 Mayıs'ta TÜİK Başkanlığına, 1984 doğumlu Muhammed Cahit Şirin vekaleten atanmıştı. Şirin, 2018'de adımını attığı kurumda kırkmerdiveni gibi dik kariyer basamaklarını hızla tırmandı. 2 yıl gibi kısa bir sürede en tepeye oturdu.

Bu başarısı, gelecek başarılarının en sağlam teminatıdır. Ehliyet ve liyakatini kanıtladı, hayal kırıklığı yaşatmayacağına şüphe yok. İktidarın, IMF'yi sevindirmeme kararlılığı o zamandan belliydi." diye yazdı.

Akif Beki, işsizlik ve büyüme verilerinin hedeflere başkaldırmasına karşı tedbirlerin de devreye sokulduğuna işaret ederek, "Küresel lobiler, haklı çıkmayı çok bekler daha. O iş tamam görünüyor.

TÜİK, güçlü Türkiye'mizin şanına yakışır en uygun verileri açıklayacaktır. Başarısızlıklarımıza zil takıp oynamak için fırsat kollayan IMF ve içerdeki zilli maşaları avucunu yalar.

Kıskananlar çatlasın, Türkiye'nin şahlanışı yine durduralamayacak. Çekemeyenler, kına yakamayacak.

IMF, ne pahasına olursa olsun sevindirilmeyecek. Ne mutlu!" ifadelerini kullandı.

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