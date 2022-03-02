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Politika

Karar yazarı Akif Beki: Tansu Çiller muhalefetin korkulu rüyası olacak diye beklerseniz, buna kargalar bile güler

“Toplumu en iyi kucaklayacak girişimin bir merkez sağ partisi olduğu” iddiasını dile getiren Çiller, “Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret” demişti

02 Mart 2022 09:52

Karar yazarı Akif Beki, "merkez sağda yeni oluşum gerektiği ve parlamenter sistemin Türkiye'ye ihanet olduğu"na yönelik açıklaması gündem olan eski başbakanlardan Tansu Çiller’İ "gaflar kraliçesi" olarak nitelendirirken, Çiller’in "muhalefetin korkulu rüyası olacağına kargaların bile güleceğini" söyledi.

Beki, yazısının Çiller'in muhteşem dönüşü (!) başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
 
"Gaflar kraliçesi Tansu Çiller, mekanın sahibi olarak merkez sağ siyasete dönüş mesajları veriyor.
kararakif bekitansu çiller
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