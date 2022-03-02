Karar yazarı Akif Beki: Tansu Çiller muhalefetin korkulu rüyası olacak diye beklerseniz, buna kargalar bile güler

Yeni partiler, iktidarın yetersizliğine karşı kurulur. Çillerse, muhalefeti yetersiz bularak yeni bir parti kurma ihtiyacından söz ediyor.

Bu çıkışı da 28 Şubat’ta yaptı. Altı muhalefet partisinin, Meclis’e güç ve yetkisini iade edecek ortak önerilerini açıkladıkları gün.

İktidara lafı yok, muhalefete eleştirisi çok...

Peki Çiller’in, iktidar talebi olmayıp muhalefetin yerini alacak bir partiyle siyasete dönmesi, dengeleri iktidar lehine değiştirir mi?

Ortalığı şenlendireceği kesin. İktidar medyasının gözdesi oldu bile.

Ama muhalefetin korkulu rüyası olacak diye beklerseniz, buna kargalar bile güler.

İktidar ve medyası, muhalefeti bölme umudunu Çiller’e bağladıysa yandı gülüm keten helva."