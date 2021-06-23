Karar yazarı Akif Beki: Süleyman Soylu'yla Şentop kimi koruyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin Sedat Peker'den maaş aldığına dair yazışma olduğunu ağzından kaçırdığı ismi yargıya bildirmesi gerektiğine yönelik bir mektup yazdığını belirterek, "Uzun bir süre baş başa laflıyorlar. Fakat bütün yakınlıklarına, samimiyetlerine rağmen Şentop ‘Kimdi ya, aramızda konuşuyoruz, benden sır çıkmaz, kulağıma fısıldasan şu ismi’ demiyor. Soylu da ‘sende kalsın, aramızda gizli saklı yok, o kişi filankes’ diye ağzından baklayı çıkarmıyor." diye yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 22 Haziran tarihli yazısına atıf yapan Beki, "Ser verip sır mı vermiyorlar, yerin kulağı var diye ağızlarını mı sıkı tutuyorlar? Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla bir ‘dava’ arkadaşlarını mı koruyorlar? Yeraltı dünyasından para alan kirli siyasetçiyi ifşa edersek ezanlar susar, bayraklar iner, Kudüs düşer, dava zarar görür korkusundan mı? Yoksa ‘milleti de kanunları da ilgilendirmez, kime ne kardeşim bu suçtan, aldıysa aldı’ yaklaşımının meyvesi mi? Nedendir bu ketumluk?

Allah bozmasın, muhabbetlerinde kimsenin gözü yok. Yalnız ‘ne sen söyledin ne ben duydum’ tavrıyla, yüzü öbür tarafa çevirerek suçla nasıl mücadele edilecek? Selvi demiyor onu. Yedikleri, içtikleri onların olsun birader; neyi niye konuşmadıklarını bizimle paylaşsınlar yeter." ifadelerini kullandı.

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