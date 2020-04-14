Karar yazarı Akif Beki: Süleyman Soylu siyasi etki ve nüfuzunun sınırlarını test etmiş, güç gösterisi yapmış kadar oldu

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının gizemini sürdüğünü belirterek, Bakan Soylu, milletini ve Cumhurbaşkanı'nı üzdüğü için ikidir kendine kıymaya yelteniyor, bu ilk de değil. Takdir-i ilahiye bakın ki her seferinde de güçlenerek çıkıyor istifa girişimlerinden. Hele bu ikincisinde, siyasi etki ve nüfuzunun sınırlarını test etmiş, güç gösterisi yapmış kadar oldu. Ve bir vazgeçilmezlik ödülüyle de taçlandırdı zaferini." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Süleyman Soylu'nun taraftarlarını sosyal medyada ve sokakta mobilize etme kapasitesini de ölçtüğünü savunduğu yazısında, İstifadan dönüşünde taraftarlarının oynadığı rolü, Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle birlikte ve hatta önce andığına göre sonuçtan da hayli memnun: "Milletimiz ve Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir...Bu iki irade tarafından (hatamı) onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır." Rize'de, Soylu için intihara kalkan görüldü. Siyaseten gözden çıkarılması kolay mı? Şapka çıkarılır!" diye yazdı.

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