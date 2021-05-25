Karar yazarı Akif Beki: Soylu'ya bağlı polis, Soylu aleyhine bir kanıta ulaşırsa ne yapacak?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddiaların araştırılması istemini hatırlatarak, "Soylu’ya bağlı polis, Soylu aleyhine bir kanıta ulaşırsa ne yapacak? Mevcut işleyiş, tam güven üstüne kurulu. Elbette polis delili karartacak, üzerinde oynayacak değil. Tabii ki babasını bile tanımayacak. Bakan’la ilgili suçlamaları doğrulayacak her türlü bilgi ve bulguyu, elini sürmeden olduğu gibi soruşturma savcısına iletecek. Siz de buna gözü kapalı inanacaksınız.

Öyleyse bu sistemde mesela FETÖ’cü diye ihbar edilen savcılar niye kendi kendisini soruşturmadı? Hakimler, niye kendi kendilerini yargılamadı? Polisler niye kendi kendilerini suçlamalardan aklayamadı?" diye yazdı.

Polisin, İçişleri Bakanı'nın taraf olduğu bir soruşturmada delil topladığını belirten Beki, "Aklınıza kötü fikirler gelmesin. ‘Bu ezanları susturamayacak, bu bayrağı indiremeyecek, bizi bölemeyecekler’ çerçevesinde bakın.

Bakar bakmaz, suç çeteleri devlete çökmüş gibi göğsünüze çöken ağırlıktan hemen kurtulacaksınız. Bismillah sanki iç sıkıntınız geçecek, rahatlayacaksınız aziz millet." ifadelerini kullandı.

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