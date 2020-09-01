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Karar yazarı Akif Beki: Sokağı kaşıyan, kişileri hedef gösteren, can güvenliğini tehlikeye atan provokatif tepkilerin karşısına herkesten önce İçişleri Bakanı dikilmeli

01 Eylül 2020 07:32

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Twitter'de atışmasının ardından, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğramasını değerlendirdiği yazısında, "İçişleri Bakanı, bir siyasi muhalifinin terör veya tecavüz suçuyla bağlantısını tespit ettiyse yapması gereken yargıya taşımaktır. Polemikte kullanmak değil.

Üstelik...Sokağı kaşıyan, kişileri hedef gösteren, can güvenliğini tehlikeye atan provokatif tepkilerin karşısına herkesten önce İçişleri Bakanı dikilmeli. Gidişat, hayra alamet değil." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, muhalefetin yöneticileri sorumluluğa ve sağduyuya davet ettiğini belirterek, "Tersi olmalıydı. Huzur ve güvenliğimizi emanet ettiklerimiz, geç olmadan kendilerine şunu sormalı ve gereğini yapmalı değil mi:

Ahmet Kaya yaşıyor olsa barındırılır mıydı bu siyasi iklimde? Dar edilmez miydi yine vatanı? Sabahattin Ali’den Hrant Dink’e, siyasi cinayet kurbanları yaşatılabilir miydi bugün?" diye yazdı.

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