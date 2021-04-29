Karar yazarı Akif Beki: Salgında devletin halka verdiği destek ve yardımlarda da dünya bir yana, biz bir yana düşmüşüz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, IMF raporuna göre ekonomik büyüklüğünün yüzde 10'undan fazlasını halkına dağıtan devletler arasında Türkiye'nin olmadığına işaret ederek, "Ekonomisinin yüzde 5’i ila 10’u arasında kalan devletler, en çok para dağıtan ikinci grubu oluşturuyor. Biz orada da yer almıyoruz.

Sonra üçüncü grup geliyor. Ekonomisinin toplam ederinin yüzde 2 buçukla 5’i arasındaki bir meblağı, dardaki vatandaşının imdadına yetiştirenler. Bakın, biz bu sınıfta da yok yazılıyoruz.

Ya hangi lige giriyoruz! Gücü ancak ekonomisinin yüzde 2 buçuğundan azını halkına iade etmeye yeten şampiyonlar ligindeyiz. Fakat Allah var, orada da başa yarışıyoruz, favoriler kategorisindeyiz. Yüzde 2’lik dilimin bile altındayız." diye yazdı.

İktidarın milletin inancı, giyimi, yediği-içtiğiyle ilgilendiğini vurgulayan Beki, "Devlethanelerden birer çuval patates ve soğan hibe ederek bu dünyada fakirhaneleri doyurur, şad bile eder, yetimlerin yüzünü güldürürsün. Ondan kolay ne var!

Marifet o ki, öbür dünyada da yüzlerini güldürerek iki cihan saadetine vesile olasın. Dünyadan ayrışmakta epey yol aldığımız hususlardan biridir. Bu şuurda bir idare, her halka nasip olmuyor.

Hala nedir bu nankörlük, bu memnuniyetsizlik, bu sızlanmalar! Reva mı! Yoksa siz, dünyanızı boşversinler de ahiretinizi kurtarsınlar diye oy vermemiş miydiniz?" ifadelerini kullandı.

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