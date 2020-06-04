Karar yazarı Akif Beki: Sahi ne oldu, AK Partili bakanın ağzından kaçırdığı AK Partili başkanın soruşturulsun dediği rüşvet iddiası?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Twitter'da CHP'li Kumluca Belediyesi'nin 2 milyon TL rüşvet aldığını yönelik ihbarda bulunmasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu tiviti ihbar kabul ederek, soruşturma başlattığını ancak söz konusu tivitte AKP'li belediyenin de rüşvet aldığı iddiası bulunduğunu belirterek, "Sahi, ne oldu AK Partili bakanın ağzından kaçırdığı, AK Partili başkanın soruşturulsun dediği, eski AK Partili başkan dönemiyle ilgili o rüşvet iddiası? Bir kere de ondan bahsedin, dişimi kırarım." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya istişare toplantısında Serik Belediyesi'nin bir işyerinden 500 bin TL rüşvet aldığını ağzından kaçırdığını, suçlandığını düşünen belediye başkanı Enver Aputkan'ın tepki göstermesi nedeniyle bakanın rüşveti bir önceki dönem alındığı düzeltmesini yaptığı hatırlatmasında bulunarak, "Bakanlarla milletvekillerinin toplandığı bir kalabalıkta uluorta itiraf edilmesinde sakınca görülmemiş bir rüşvet duyumu.

Bu kadarı, 13 aylık Başkan Aputkan'ın zoruna gitmiş, kanına dokunmuş olmalı. "Bildiğiniz halde sesinizi çıkarmadıysanız yazıklar olsun" diyerek kapıyı yüzlerine çarpmış. Aputkan, tele-toplantıyı terk etmekle kalmadığı gibi olayı kamuoyuna taşıdı. İçişleri Bakanlığından soruşturma istedi.

Kılıçdaroğlu, "500 bin lira rüşveti kim aldı? Bir belediye başkanı, rüşvetin hesabını soruyor. Tık yok bakın. İktidardan tık yok" demişti. CHP Antalya İl Başkanı Bayar da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski CHP milletvelili Sapan, Kılıçdaroğlu'na bunu hatırlatıyordu. "AK Partili belediyedeki rüşvet iddiasını diline doluyorsun da CHP'li belediyede olunca niye üstüne gitmiyorsun" demeye... Rüşvet, yargılanması ve cezalandırılması gereken bir suç. O da CHP'nin değil yargıyla İçişleri'nin görevi.

Yine de Kılıçdaroğlu, bu duyumdan sonra ne yaptı? Ben de bilmek isterim. " diye yazdı.

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