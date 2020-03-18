Karar yazarı Akif Beki: RTÜK ekranları temizletmeye başlayacaksa, halkın kafasını safsatalarla karıştıran bu artistlerden başlasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in küresel salgın ilan edilen Koronavirüs'le ilgili yayın yapanları 'tehdit' ettiğini belirterek, "RTÜK ekranları temizletmeye illa bir yerden başlayacaksa, halkın kafasını bilim maskeli safsatalarla karıştıran bu artistlerden ve onlara çanak tutan ucuz reytingci kanallardan başlasın bari." diye yazdı.

Akif Beki, Diyanet'in aldığı toplu namazlara ara verilmesi yönündeki uyarılara uymayanları da değerlendirdiği yazısında, "Almanya’da kilise, cami ve sinagoglarda toplu ibadet nasıl hükümet kararıyla ikinci bir emre kadar iptal edildi ve Diyanet camileri de uyduysa...Bizde cemaat namazlarına geçici ara verme kararının da hükümet tarafından alındığı, uymanın hayati ve mecburi olduğu, kişisel tercihe kalmadığı, ihlal edenlerin suç işleyeceği kafalara vura vura anlatılmalı." ifadelerini kullandı.

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