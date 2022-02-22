Karar yazarı Akif Beki: İyi Parti'yle Saadet istenmiyormuş meğer!

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce Saadet Partisi ile yaptığı temaslarını ve İyi Parti'ye yönelik çağrılarını hatırlatarak, "Meğer göründüğü gibi değilmiş. Spekülasyonların aslı astarı yokmuş" dedi.

Beki, yazısında iktidarın İyi Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik hamlelerine atıfa bulunarak, "Zannediliyordu ki iktidar, iki muhalefet partisini kendi yanına çekmeye çalışıyor. Durduk yere de çıkmamıştı, böyle zannedilmeye başlanmasının nedenleri vardı" dedi.

Beki, Erdoğan'ın geçmişteki ifadelerinin aksine yeni yaptığı açıklamayı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın İYİ Parti’yle Saadet’in peşinde koşmayı...Koşa koşa ‘gelelim, size katılalım’ deseler bile AK Parti, zinhar saflarına kabul etmezmiş.

Abu Dabi’den dönüş uçağında soruldu:

'İleride 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?'

Erdoğan, kesin bir dille reddetti:

'Haşa. Öyle bir şey olur mu! Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez.'

Allah’tan soruldu da Cumhurbaşkanı, spekülasyonlara bir nihayet verdi. Yoksa 'yalan yanlış' bilmeye devam edecektik."

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