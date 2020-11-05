Karar yazarı Akif Beki: İslamofobiyle mücadelenin yerli ve milli bayraktarları, onun kazanmasını istiyor, yürekleri ağızlarında Trump için atıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam düşmanlığını körükleyerek, Müslümanları öcüleştirerek, seçim kazanmaya çalıştığını belirterek, "Yeryüzündeki bir numaralı İslam ve Müslüman düşmanı şu an Trump. Viyana saldırısını fırsat bilip yalan ve karalamalarına katık etmekten çekinmemiş bir ırkçı. Faşistin önde gideni...

“Ben gidersem öcüler gelecek. Herkes Çince öğrenmek zorunda kalacak. Korona değil Çin vebası. İstila edecekler” mavalları okuyan bir ayrımcı. Halkını ayrıştırarak, birbirine karşı doldurarak, kin ve nefrete kışkırtarak şansını zorlayan bir bencil." diye yazdı.

Trump'ın kazanması durumuda popülist şarlatanlığın, aleni sahtekârlığın, planlı kötülüğün, ırkçılık ve İslam düşmanlığının kazanacağına vurgu yaparak, "Fakat ne hikmetse İslamofobiyle mücadelenin yerli ve milli bayraktarları, onun kazanmasını istiyor.

Sayım sürerken erken zafer ilan etti. Oldu-bittiyle oy gaspetmeye kalkıştı. Kılıfını baştan uydurmuştu, bekleniyordu zaten. Hazırlığını, el çabukluğuyla seçim çalmaya göre yapmıştı. Yine de aramızdaki Trump muhiplerini sevindirmeye yetti. Yürekleri ağızlarında, Trump için atıyor. Kazanırsa rahat nefes alacaklar." ifadelerini kullandı.

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